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Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonuyla birlikte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İlçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ihtiyaçlar doğrultusunda hemşerilerinin talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ve sürücülerin yol güvenliğini sağlayacaklarını söyledi.

Bu bağlamda Dr. Şevket Bağcı Caddesinde asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Ekinci, soğuk asfalt çalışmalarını hava şartları uygun olduğu sürece gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Merkeze uzak mahallelerimizin ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak adına sezon boyunca önemli çalışmalar yaptık. Yollarımızı hem modern bir görünüme kavuşturduk hem de ulaşımı sağlıklı ve kolay bir hale getirmek için çaba gösterdik. Sorgunumuzun merkez mahallelerinde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizde de yol standartlarını yükseltmek için, asfaltlı yolların kalitesini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimin istek, talep ve önerileri doğrultusunda mahallelerimizin asfalt ihtiyacını karşılamaya, asfaltsız mahalle bırakmamaya kararlıyız. Sorgunumuz her şeyin en iyisine layık, o nedenle en iyi hizmetleri vermeye özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)