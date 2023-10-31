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Türkiye'de uyuz hastalığı vakalarında artış yaşanıyor ve bu artış, uyuz parazitin ilaçlara karşı direnç geliştirmesi ile bağlantılı olabilir. Uyuz, uzmanlara göre 15-20 dakikalık temasla bulaşabilen oldukça küçük bir parazittir.

Uzmanlar, halkı uyuz hakkında bilgilendirmekte ve uyuzun yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemleri açıklamaktadır.

Uzmanlar, uyuz parazitinin gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu ve enfekte olma riski taşıyan kişilerle 15-20 dakika süren temasın yeterli olabileceğini vurguluyor. Uyuz tedavisi sadece ilaçlarla sınırlı kalmamalı, aynı evi paylaşan tüm aileyi kapsamalıdır.

Uyuzun göz ardı edilmemesi gereken bir "gizli salgın" boyutunda olduğunu ifade eden uzmanlar, hastalığın bulaşmasının ardından genellikle 4 ila 6 hafta süren bir kuluçka dönemi olduğunu belirtiyor. Bu dönemde belirtiler gözlenmeyebilir, ancak uyuz paraziti bireyin derisinde bulunabilir.

Uyuz belirtileri genellikle şiddetli kaşıntıyla kendini gösterir, özellikle geceleri ve sıcak ortamlarda artar. Uzmanlar, tedavinin ilaçlarla birlikte kıyafetlerin ve ev eşyalarının hijyenini sağlamayı içermesi gerektiğini açıklıyor.

Uzmanların verdiği hijyen önerileri şu şekilde:

Çarşaf, yastık kılıfı, giysiler, iç çamaşırları gibi tekstil ürünleri 60 derece ve üzerinde yıkanmalı ve yüksek sıcaklıkta ütülenmelidir.

Temizlenemeyen tekstil ürünleri ağzı sıkıca bağlanmış bir poşette 7-10 gün bekletildikten sonra yıkanmalı ve ütülenmelidir.

Koltuk, sandalye, kapı kolları gibi sık temas edilen ancak yıkanamayan eşyalar sirkeli su ile düzenli olarak temizlenmelidir.

Uyuzun bulaşma riskini azaltmak için kişisel eşyaların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, uygun tedavi ve hijyen önlemleriyle uyuzun başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini söylüyorlar. Ancak, uyuz belirtileri geçse bile tedavi sürecini tamamlamanın ve enfekte olmuş kişilerin temas edebileceği kişisel eşyaların temizlenmesinin önemli olduğunu hatırlatıyorlar.