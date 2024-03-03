Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik yapılan yüzde 49,25'lik zam, en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkararak bayram ikramiyelerini de yüzde 50 artırarak 3 bin TL'ye yükseltti. Bu kapsamda, 2024 yılında emekliler, toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar.

Emekli ödeneklerindeki artışlar, bankaların emekli promosyon kampanyalarını harekete geçirdi. Memur emeklileri, yüzde 15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 zam alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların aldığı zammın seviyesine yükseltildi. Ayrıca, Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ikramiyeleri yüzde 50 artırarak 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi kabul etti. Bu artışın 2024 yılında emeklilere Temmuz maaş zammı öncesinde 6 bin TL ikramiye olarak yansıyacağı belirtiliyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile emekli ikramiyelerinin 2024 yılındaki maliyeti 96 milyar TL'yi bulacak.

Uzmanlar, emeklilerin banka seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Zira emekli promosyon tutarlarına ek olarak, kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklilere taahhüt edilen rakamlar yükseliyor. Ancak bu ürünlerde atılan imzanın önemi büyük çünkü zorunlu kullanım şartlarıyla emeklilerin mağduriyet yaşama riski bulunuyor.