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Prof. Dr. Vural Fidan, Yozgatlı öğrencileri uyararak sömestr tatilinde uyku düzeninin korunması gerektiğini söyledi.

Yurt genelinde binlerce öğrenci 2 hafta sürecek olan sömestr tatiline girdi. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde belli bir uyku düzeniyle okul hayatına devam eden öğrencilerin, sömestr tatilinde de uyku düzenlerini korumaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Vücut sağlığının genelini ve öğrenebilme kapasitesini doğrudan etkileyen uyku düzeninin 2 hafta gibi kısa bir tatil sürecinde bozulmaması için ailelere de büyük sorumluluğun düştüğünü belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü’nde ve Uyku Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Vural Fidan, “Teknolojik araçlarla geçirilen vaktin sınırlandırılması gerekiyor” dedi.

“TATİLİN KISA OLMASI SEBEBİYLE UYKU DÜZENİNİ BOZMADAN DEVEM ETTİRMEK GEREKİYOR”

Sömestr tatilinin kısa olmasından dolayı bozulacak uyku düzeninin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde olumsuzluklara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Fidan, “Bu tatil süreci yaz tatili gibi değil. Kısa bir süreç olması sebebiyle bu zamanda çocukların tam tatil modunda olmaması gerekiyor. Bu sebeple tabii ki okul dönemindeki gibi çok erken yatıp çok erken kalkmak değil, belki bir saatlik gecikmeyle günlük uyku süreçlerini korumalarını bekliyoruz. O da ortalama olarak çocuklarda 8-9 saatlik bir süreç olacaktır. Tatilin kısa olması sebebiyle bu yatma saatlerinin çok geç olmaması ve gündüz uyanması ve eskisinden en fazla bir saatlik bir farklı olmasını öneririz. Tabii bu sürecin korunabilmesi için ailelerin mutlaka ve mutlaka çocukların uyku düzenlerini okul dönemlerindeki gibi sağlamaları gerekiyor” diye konuştu.

“TEKNOLOJİK ARAÇLARLA GEÇİRİLEN VAKTİN SINIRLANDIRILMASI GEREKİYOR”

Tatil sürecinde çocukların teknolojik aletlerin başında geçirdikleri zamanın kısıtlanması ve mavi ışık temasının en aza indirilmesi konusunda ailelere de sorumlulukların düştüğünü belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Teknolojik araçlarla, özellikle akşamüzeri yatmadan bir saat önce özellikle mavi ışık temasını azaltmak maksadıyla çok fazla uğraşmamalarını öneriyoruz. Bu süreçte çocuklar tatilde olması sebebiyle biraz daha belki televizyon veya teknolojik araçlarla daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Fakat bunu da kısıtlamanız gerekiyor. Uyku düzenini sağlayabilmeleri için önce uyku hijyenini sağlamaları gerekiyor. Uyku hijyeni dediğimiz olay da çocukların yatmış oldukları ortamın uykuya uygun olması gerekiyor. Bu uykuya uygunluğu sağlayabilmek için sessiz, oda ısısının da yaklaşık 22-23 derece civarında olmuş olması bizler için uygundur.”