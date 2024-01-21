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Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından "Hayata değer kat" projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Gençlik merkezi gönüllüleri, gençlerle labirent oyunu oynayarak takım çalışması ile birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

“HAYATA DEĞER KAT” PROJESİNİN AMACI

Gençlik merkezi yetkililerince "Hayata değer kat" projesinin amacı şu ifadelerle anlatındı: “Proje kapsamında öğrencilerin değerler kavramına yönelik farkındalıklarını arttırmak, insanları mutlu etmenin hazzını sağlamak, yardımlaşma ve iyi bir birey olma duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, sosyal sorumluluk duygularını geliştirerek öğrencilerde toplumsal bilinç oluşturmak. Günümüz dünyasında insanların gün geçtikçe benmerkezci davranmaya başlaması; yardımseverlik, fedakârlık ve gönüllülük gibi kavramlardan uzaklaşması ile popülerlik kazanan sosyal medyanın sanal ortamda insanları etkin kılarken diğer tarafta davranışsal boyutta bireyselleştirmesi, gönüllülük esaslı iyiliğin arttırılmasını amaçlayan bu projenin yapılmasını gerekli kılmıştır. Toplumsal değerlerimizi öğrencilerimiz arasında yaymak, Kişinin gönüllü olarak; sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve maddi imkânlarını toplumun sosyal desteğe ihtiyaç duyan kesimiyle paylaşmasını sağlamak. Öğrencilerin, yardıma ihtiyacı olan kişilerin farkına varması ve etkileşim içinde olmalarını destekleyen faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak. Öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturarak duyarlılıklarını arttırmak. Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi. İyiliğin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılarak, toplum yararına çalışmaların arttırılması. Öğrencilerin temel insani değerlere, ülkesine ve dünyaya dair duyarlılıklarını ve sorumluluk bilinçlerini arttırmak. Yardımseverlik duygularını geliştirerek bunu davranışa dönüştürmek, iyiliğin yaygınlaştırılmasını, toplumsal birlikteliğin ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak”