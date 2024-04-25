26 Nisan Dünya Sıtma Günü dolaysıyla Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Edip Bayrak, bilgilendirmede bulundu.

Uz. Dr. Edip Bayrak, “Sıtma, parazit taşıyan dişi anofel sivrisineklerin beslenmeleri esnasında insana inoküle ettikleri Plasmodium cinsi parazitlerin eritrositleri enfekte etmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır” açıklamasında bulundu.

Uz. Dr. Bayrak, açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemizde sadece yurtdışı sıtma vakaları bildirilmektedir. Yurtdışı kaynaklı vakaların çoğu, paraziti sıtmanın endemik olduğu Sudan, Nijerya, Ekvator Ginesi, Uganda, Gabon gibi Afrika ülkelerinden almaktadır. Sivrisinek sokmasıyla bulaşan sıtmada minimum inkübasyon süresi altı gündür. P. falciparum sıtmasında çoğu hastada enfeksiyon bulaştan sonra ilk bir ayın içinde veya aylarda bulgu vermektedir. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, abdominal rahatsızlık, kas ve eklem ağrısı ile başlayan sıtma kliniği ateş, üşüme, titreme, terleme, iştahsızlık, kusma ve giderek artan halsizlik ile devam etmektedir. Sıtma tedavi ilaçları İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilebilir. Sivrisinek sokmalarına karşı kişisel korunma, hastalığın önlenmesinde ilk savunma hattı niteliğindedir. Diğer bir yöntem ise hastalığa karşı koruyucu ilaç kullanımıdır. Seyahat öncesi; en az 15 gün önce Seyahat Sağlığı Merkezlerine başvurularak gidilecek ülkedeki sıtma riski hakkında bilgi alınabilir ve koruyucu ilaç ücretsiz olarak temin edilebilir.”