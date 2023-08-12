Üreten belediyecilik anlayışı ile siyah nohut ektiklerini bildiren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ekim sonucunda çıkan ürünleri hasat ettiklerini ve hasat ettikleri ürünleri en kısa zamanda satışa sunacaklarını aktardı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Açıkel, “Üretken belediyecilik anlayışı ile bu sene de birçok hastalığa deva olan siyah nohut ektirmiştik. Bugün hasadını yaptık. Yakında paketleyip beğeninize sunacağız. Mevla bütün çiftçilerimizin emeğinin karşılığını bereketi ile versin inşallah” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi