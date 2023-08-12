Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince “Sohbet Et, Para Kazan” gibi sosyal medya paylaşımlarına karşı dikkatli olunması yapıldı.

Müdürlük yetkilileri, internette görülen sohbet et, para kazan gibi paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Müdürlük yetkilileri, “İnternette gördüğünüz sohbet et, para kazan gibi paylaşımların dikkate almayın. Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin” diyerek vatandaşa uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, “Sohbet et ve para kazan gibi cazip görünen asılsız görevler karşılığında ödeme yapılacağı vaatlerine itibar etmeyin. Üyelik veya başlangıç için ödeme, ön ödeme gerçekleştirmeyin. Kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi