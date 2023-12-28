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İlçe Müftülüğüne bağlı Bedri Aydın Cami'nde gerçekleştirilen seminere; İlçe Müftüsü Remzi Çalık ve Ravza Cami İmam Hatibi Ertuğrul Aslan eğitimci olarak katıldı.

Vatandaşların umre ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmeleri, umre ibadetini manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminerde umrecilere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Seminerde konuşan İlçe Müftüsü Remzi Çalık, “Vatandaşlarımız güzel bir yolculuğun arifesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımız Türkiye'den kutsal topraklara umre ibadeti için yola çıkacak olan vatandaşlarımız için her türlü imkanı sağlamıştır. İbadetlerin değeri ve kıymeti niyet ile başlar. Sevgili peygamberimiz (S.A.V.) 'Ameller niyetlere göre karşılık bulur' buyurmuştur. Umre bir seyahat değil bir ibadettir. Bu nedenle bu ibadete başka düşünceler karıştırmadan sadece Allah rızası için yapmalıyız. Her ibadetin bir kuralı olduğu gibi umrenin de bir kuralı vardır. Onu öğrenmeli, bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda herkese başarılar diliyorum. Allah şimdiden niyetinizi halis eylesin. Mukaddes topraklarda devletimiz, milletimiz, sevdikleriniz, Filistinli kardeşlerimiz ve bütün İslam alemi için dua ediniz. Allah yolculuğunuzu hayırlı kılsın” dedi.