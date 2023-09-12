Ülkü Ocakları’ndan yeni proje

Vatandaşların ‘Şehitlerimize ahde vefa’ projesi kapsamında diriliyoruz.com’da aziz şehitlerin hayat hikâyeleri ve fotoğraflarına erişebileceğini ifade eden Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, “Harita uygulamasını kullanarak şehitlerin kabirlerine kolayca ulaşıp ziyaret edebilirler” dedi.

Şahbaz proje ile alakalı yaptığı açıklamada, “Ülkücü Şehitlerimize ahde vefamızın bir ifadesi olarak hayata geçirilin diriliyoruz.com projesiyle Ülkücü Şehitlerimizin cefa ve vefa ile bütünleşmiş hayatlarını okuyup kabir konumlarını haritada görüntülenebilecek. Tarihte Bugün ve Yaklaşan Tarihle başlıkları altında Ülkücü Şehitlerimizin şahadet yıl dönümlerini takip edebilir, Ülkücü Şehitlerimize dair bilgi, belge, şiir, makale, fotoğraf gibi içerikleri sizden gelenle bölümünde paylaşılmak üzere sisteme yükleyebilirsiniz. Bu vesileyle şeref nişanemiz olan Ülkücü Şehitlerimizi rahmet ve minnetler anıyorum. Aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)