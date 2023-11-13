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Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim kapsamında sürücülerin başta hız olmak üzere araç kullanma süreleri, yükleme, uygun şeritte sürme ve diğer kurallara yönelik ihlallerinin önlenerek araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılarak trafik kazalarının azaltılması amacıyla 01-03 Kasım 2023 tarihleri arasında Yük Taşıyan Araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi. 94 bin 903 araç ve sürücü denetlendi. Bin 45 araçta takograf bulundurulmadığı/kullanılmadığı, Bin 377 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 336 araçta ağırlık ve yükleme kurallarına uyulmadığı, 175 aracın zorunlu haller dışında gerekli önlemleri almadan karayolu üzerinde durakladığı veya park ettiği, 120 aracın arka koruma çerçevesinin standartlara uygun olmadığı, 59 araçta arka koruma çerçevesinin bulunmadığı tespit edildi. Toplam 8 bin 820 trafik kural ihlali tespit edildi. Alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi kapsamında, Alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 03-05 Kasım 2023 tarihleri arasında ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi. 45 bin 569 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 562 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 1 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı.68 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Radarla hız denetimi kapsamında ise Dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında “aşırı hız” gelmektedir. Ülkemizde 2022 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde yüzde 38’inin hız kuralının ihlal edilmesi şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 04 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı Hız Denetimleri gerçekleştirildi. 21 bin 756 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı.Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.