İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yetkililer, vatandaşa Karbonmonoksit Ölçümü yapıp sigarayı bırakma konusunda bilgilendirdiler.

“VATANDAŞI BİLGİLENDİRİYORLAR”

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sosyal Çalışmacı Batuhan Seyfi, “Tütünsüz Hava Sahası Günü için İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan etkinliklerle alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Sigara Bırakma Polikliniği’nde yapılan işlemlerle alakalı vatandaşa bilgiler veriyoruz. Sigara Bırakma Polikliniği’nde yapılan çalışmalar ve devletimizin vermiş olduğu ücretsiz ilaç yardımı hakkında vatandaşa açıklamalar yapıyoruz. Bunların yanı sıra burada, karbonmonoksit ölçüm yapıyoruz. Aynı zamanda da sigara bırakmak isteyen ama ilaçların da çok yararlı olmadığını düşünen vatandaşlarımıza psikolojik yardım ile alakalı sorular olduğunda vatandaşları psikologlarımıza yönlendiriyoruz” dedi.

“TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR”

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadeler yer aldı: “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 31 Mayıs günü, Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanmaktadır. Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken endemik bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü, sakat ve felç kaldığını bildirmektedir. Türkiye’de ise her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 100 bin kişi hayatını kaybetmekte, sakat ve felç kalmaktadır. Tütün dumanında formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum gibi 4 binden fazla kimyasal madde vardır. Bu maddelerin 70’den fazlası kansere neden olmaktadır. Sigara bebek ve çocuklarda ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, ani bebek ölüm sendromu, büyüme gelişme geriliği, havale, alerjik hastalıklar, akciğer gelişme bozukluğu, solunum yolu enfeksiyonları, astıma, kadın ve erkeklerde dişeti hastalıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri, ağız, dil, yutak, gırtlak, tükürük bezi, diş eti, akciğer, bronş, yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, bağırsak, anüs, böbrek, mesane, prostat, rahim ağzı ve kan kanseri gibi pek çok kanser, kalp krizi, damar tıkanıklığı, Burger hastalığı, tansiyon yükselmesi, beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer), gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük, koku almada azalma, kronik bronşit ve amfizem gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları, cinsel isteksizliğe neden olmaktadır. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. Akciğer kanserlerinin yüzde 95’i sigara içiminden kaynaklanmaktadır. Pasif içicilik bile akciğer kanserine neden olmaktadır. Sigara kullanan veya sigara dumanına maruz kalan genç kadınlarda meme kanseri riski yüzde 90 artmaktadır. Ülkemiz, 4207 sayılı yasaya göre kapalı alanlarda sigara yasağının restoran, kafe, bar ve kahvehaneleri de kapsamasıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği başarılı MPOWER uygulamalarıyla, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla (sigara bırakma poliklinikleri, sigara bırakmada kullanılan ilaçların ücretsiz olarak sağlanması, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi, kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi halinde ALO 184 arayarak ihlal bildirimi vs.), çeşitli sivil toplum kuruluşları ve cemiyetlerle (Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği) işbirliğinde (reklamlar yayınlanması, afiş, broşür hazırlanması, kongreler, sempozyumlar, kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi halinde Yeşil Dedektör uygulaması ile ihlal bildirimi vs.) ülkemizde sigara tüketiminde ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle yeni bir başlangıç için hepinizi ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı aramaya ve ilimizde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki Sigara Bırakma Polikliniğimize davet ediyoruz. Unutmayın sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür.” Zekiye Doğan/Alpaslan Demir