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Türkiye, İsrail'in Filistin'deki politikalarına destek veren uluslararası firmalara karşı başlattığı boykot hareketiyle büyük bir ses getiriyor. Türk halkının yoğun ilgisi ve kitlesel katılımı, birçok markayı fiyatlarında önemli düşüşlere sürükleyerek, boykotun etkilerini gözler önüne seriyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VE FİYAT DÜŞÜŞLERİ

Türkiye'nin İsrail malı boykot listesi, gıda sektöründen temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Meyve sularından süt ürünlerine, kahveden çaya ve şekerlemeye kadar birçok ürün boykot edilirken, bu ürünlerin fiyatlarında dikkat çekici düşüşler yaşanıyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ETKİLENMESİ

Boykot hareketinin temizlik ürünleri sektörü üzerindeki etkisi gözle görülür bir şekilde artıyor. Markalar arasında Air Wick, Ajax, Aldays, Ariel gibi ürünlerin fiyatlarındaki indirimler, tüketicilere daha uygun alışveriş imkanları sunuyor.

GİYİM SEKTÖRÜ BOYKOTUN HEDEFİNDE

Giyim sektörü de boykotun etkisi altında. Türk halkının destek verdiği boykot hareketi, büyük markaları, aralarında Tommy Hilfiger, Nike, Adidas gibi dev isimleri fiyatlarını revize etmeye zorluyor.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN HEDEF ALINMASI

Boykot hareketinin odaklandığı büyük şirketler arasında HP, Starbucks, Puma, McDonald's, Nestle, Hardee's, Nike, Tide, Burger King, Hyundai, IBM, L'Oreal, Subway gibi markalar bulunuyor. Tüketiciler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu markalara karşı tepkilerini sürdürüyor, İsrail'e destek verdikleri düşünülen şirketlere boykotlarını sürdürüyorlar