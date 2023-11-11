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“Unilever İsrail malı mı? Unilever Türk malı mı? Unilever hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Unilever, dünya genelinde yiyecekler, içecekler, dondurma, ev ve kişisel bakım ürünleri gibi dört ana kategoride faaliyet gösteren öncü bir şirkettir. Unilever, hızlı tüketim ve yiyecek ürünleri alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak bilinir.

Unilever markası, Birleşik Krallık merkezlidir ve kesinlikle İsrail malı değildir. Şirketin kökeni, 1930 yılında Hollandalı margarin üreticisi Margarine Unie ile İngiliz sabun üreticisi Lever Brothers'ın birleşmesiyle oluşan bir ortaklığa dayanmaktadır.

Unilever, kökenleri itibariyle margarin ve sabun üretimiyle başladı ve zaman içinde genişleyerek farklı kategorilerde faaliyet göstermeye başladı. Türkiye'de, Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde bulunan 8 farklı fabrika aracılığıyla çeşitli yiyecek ve bakım ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Türkiye'de Unilever, 8 ayrı fabrikası ile yerel ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Bu fabrikalarda üretilen ürünler, Türk tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.