Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:47     07:13     12:30     15:12     17:36     18:57

Akdağmadeni    05:43     07:09     12:25     15:08     17:32     18:53

Aydıncık             05:46     07:12     12:28     15:09     17:34     18:55

Boğazlıyan         05:45     07:10     12:28     15:11     17:36     18:56

Çandır                 05:44     07:09     12:27     15:10     17:35     18:54

Çayıralan            05:44     07:09     12:26     15:09     17:34     18:54

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Çekerek              05:45     07:11     12:27     15:08     17:33     18:54

Kadışehri            05:44     07:10     12:26     15:07     17:32     18:53

Saraykent           05:45     07:10     12:27     15:09     17:34     18:54

Sarıkaya              05:45     07:10     12:27     15:10     17:35     18:55    

Şefaatli                05:47    07:13     12:30     15:13     17:37     18:57

Sorgun                05:46     07:12     12:28     15:10     17:35     18:55

Yenifakılı            05:46     07:11     12:29     15:12     17:37     18:56

Yerköy                05:49     07:14     12:31     15:13     17:38     18:58

Kaynak: Haber Merkezi