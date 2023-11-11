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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:47 07:13 12:30 15:12 17:36 18:57

Akdağmadeni 05:43 07:09 12:25 15:08 17:32 18:53

Aydıncık 05:46 07:12 12:28 15:09 17:34 18:55

Boğazlıyan 05:45 07:10 12:28 15:11 17:36 18:56

Çandır 05:44 07:09 12:27 15:10 17:35 18:54

Çayıralan 05:44 07:09 12:26 15:09 17:34 18:54

Çekerek 05:45 07:11 12:27 15:08 17:33 18:54

Kadışehri 05:44 07:10 12:26 15:07 17:32 18:53

Saraykent 05:45 07:10 12:27 15:09 17:34 18:54

Sarıkaya 05:45 07:10 12:27 15:10 17:35 18:55

Şefaatli 05:47 07:13 12:30 15:13 17:37 18:57

Sorgun 05:46 07:12 12:28 15:10 17:35 18:55

Yenifakılı 05:46 07:11 12:29 15:12 17:37 18:56

Yerköy 05:49 07:14 12:31 15:13 17:38 18:58