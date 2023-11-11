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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 2022 KPSS B grubu puan sıralamasına dayanarak, sözlü ve yazılı sınav uygulamadan, toplamda 9 farklı unvanda 235 sözleşmeli personel alacak. Ege bölgesinin önde gelen üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, rektörlüğünün yayınladığı duyuruya göre, 9 farklı pozisyonda toplamda 235 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunmalıdır. Postadaki gecikmeler, üniversite yönetimi tarafından dikkate alınmayacaktır.

Başvuran adaylar, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir. Atanmaya hak kazanan ve yedek adaylar, ilan başvuru süresinin sona ermesini takiben 10 iş günü içinde üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER