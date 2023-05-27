Yozgat Valiliği himayelerinde Yozgat İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projesi olan Spor66 Projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilmeye devam ediyor.

Okul Sporları kapsamında Balıkesir’de düzenlenen Grekoromen Yıldızlar Güreş Müsabakasında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yasin Doğru Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından paylaşılan açıklamada, “Öğrencimiz Yasin Doğru ve antrenörü Yusuf Yeşilyurt'u tebrik eder, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, öğrencimizin ailesi ve okulumuza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi. Haber Merkezi