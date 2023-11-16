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Dünya çapında tanınan sosyal medya fenomeni CZN Burak, Türk mutfağını güler yüzüyle dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Hatay Medeniyetler Sofrası'nın sahibi Burak Özdemir, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, Doha ve Tacikistan'da da restoranlar açarak başarılarına başarı katmıştır.

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özdemir, aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Babasının tekstil firması desteğiyle 2011 yılında Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası'nı açan Burak Özdemir, kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Lokanta zincirini genişleterek farklı şubeler açtı.

Özdemir, sosyal medya hesaplarında paylaştığı enerjik yemek videoları ile adını duyurdu. Gülümseyerek hazırladığı yemekler, onu dünyanın en popüler şeflerinden biri haline getirdi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaşarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

CZN Burak, Arap ve Anadolu mutfaklarından ilham alarak hazırladığı yemeklerle Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için çaba harcıyor. Bu çabaları, dünya genelinde birçok insanın ilgisini çekiyor.

Son olarak, Özdemir Türkiye'deki son şubesini Vadi İstanbul'da açtı. Ünlü isimlerin katıldığı açılışta, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için kararlılığını vurgulayan bir konuşma yaptı. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Dubai'de İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile bir araya geldi ve birlikte yemek yiyerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.