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Türk Hava Yolları (THY), personel alımı yapacak. Kasım ayı içerisinde yayımlanan iş ilanına göre, şirket kendi bünyesinde Denetim ve Finansal Raporlama alanında çalışacak uzmanlar arıyor. İşe alım süreci ve başvuru detayları haberimizde.

İŞ İLANI DETAYLARI: DENETİM VE FİNANSAL RAPORLAMA ALANINDA 4 FARKLI POZİSYON!

THY, bünyesine katılacak yeni personeller aracılığıyla Denetim ve Finansal Raporlama alanında uzmanlık sağlamayı hedefliyor. İlan kapsamında açılan 4 farklı pozisyon şu şekilde:

Denetim ve Finansal Raporlama Denetçisi

Kıdemli Denetçi

Denetçi

Denetçi Yardımcısı

BAŞVURU ŞARTLARI: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuruların kabul edilebilmesi için adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

TC vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydının bulunmaması,

1 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az lisans mezunu olmak (tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerden mezunlar),

Yurt dışında mezun olanlar için YÖK denklik belgesine sahip olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (İngilizce sınavları THY tarafından yapılacaktır).

Ayrıca, adayların mesleki tecrübeleri, THY veya iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışma durumları ve önceki iş yerlerinden ayrılış nedenleri değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ VE SON TARİH

Başvuruların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Adaylar, başvurularını 26 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlamalıdır.

Türk Hava Yolları, işe alınacak yeni personellerle birlikte daha güçlü bir finansal yönetim ve denetim süreci için adımlar atmaya hazırlanıyor. İlgilenen adaylar, başvuru süreci ve detaylar için THY resmi internet sitesini ziyaret edebilir.