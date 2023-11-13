Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman Agrotech (AGROT) kaç lot verecek Agrotech (AGROT) kimin

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'a üç yeni şirketin halka arzını onayladı. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, SPK onayıyla halka arz edilecek.

AGROTECH HALKA ARZI İÇİN DETAYLAR:

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, SPK'nın onayıyla halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. İşte Agrotech halka arzı ile ilgili kısa bilgiler:

Borsa Kodu: AGROT

Halka Arz Fiyatı: 5,21 TL

Talep Toplama Tarihi: 15-16-17 Kasım

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz Edilecek Pay Adedi: Toplam 300.000.000

Agrotech'in halka arzında talep toplama tarihleri 15-16-17 Kasım olarak belirlendi. Şirket, sermaye artışı yoluyla 200.000.000 TL nominal değerli pay ve ortak satışı yoluyla 100.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 300.000.000 TL nominal değerli payları halka arz etmeyi planlıyor.

AGROTECH'İN İŞ ALANI:

Agrotech, kendisini "Birçok ülkede çok sayıda projeye imza atmış tarım ve yüksek teknoloji şirketi" olarak tanımlıyor.

HALKA ARZDA DAĞITILACAK LOT SAYISI:

Agrotech halka arzında toplamda 300 milyon pay dağıtılacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI:

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin. Şirket, tek sahipli bir anonim şirket ve hisselerin sahibi Hümeyra Keskin.

FON KULLANIM YERLERİ:

Şirket tarafından belirlenen fon kullanım yerleri şu şekilde:

Yüzde 40-50: Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası

Yüzde 40-50: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

Yüzde 5-15: Tüm bahçe ve seralarda var olan sistemlerin revizyonu