İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan liderliğinde çalışmalara başlayan yönetim "Yozgat'ta Ulaşamadığımız Kimse Kalmayacak" mottosuyla çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor.

İl Temsilcisi Şahan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezimizin bana tevdi ettiği bu göreve layık olabilmek adına Bismillah dedik. Her biri birbirinden heyecanlı, her birbiri bu memleketin öz evlatları yol arkadaşlarımızla Genel Kurulumuzu büyük bir coşku ile tamamladık. Bu süreçte özellikle Belediye Başkanımızla, Valimizle, Kurum Müdürlerimizle, Rektör hocamızla, STK temsilcilerimizle sürekli temas halindeydik. Sağ olsunlar bizlere bu süreçte büyük destekleri oldu. Genel kurulumuzun akabinde Eğitim Koordinatörlüğümüzce her hafta cumartesi günleri beyefendilere yönelik düzenlenen Velhasıl Sohbetleri ‘ne başladık. Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz hanım kardeşlerimizle pazartesi günleri Kur’an Okulu, Perşembe günleri Muhabbet Meclisi programlarında bir araya geliyorlar. Filistin konusu özellikle hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Her fırsatta gerek dua programlarıyla gerek sabah namazı buluşmalarıyla gerekse de meydanlarda Filistin’e yapılan zulmün sesi olmaya gayret ediyoruz. Her bir program çok özel ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz.

Türkiye’nin Kitap Kurtları yarışıyor projesi hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Şahan, “Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğümüzün geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığı Türkiye genelinde düzenlenecek olan yarışmaya start verdik. Yarışma kapsamında ortaokul düzeyinde çocuklarımızın belirlenen kitapları okumasını istiyoruz. Çocuklar okudukları kitaplardan bir yarışmaya tabi tutulacaklar, yarışma sonunda dereceye girenler büyük ödüllerin sahibi olacaklar. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu sebeple okul okul, sınıf sınıf gezerek projemizi herkese ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“Biz milli ve manevi hassasiyetlere sahip, bilgiye, bilime ve ilme ulaşmayı hedefleyen entelektüel bir bir gençlik hayal ediyoruz. Bu düşünceyle Yozgat'ta dokunmadık genç kalmasın istiyoruz, bizim Türkiye yüzyılının inşası ve ihyasında sorumluluklarımız var” diyen Şahan, "Yapacağımız çok fazla projemiz, etkinliğimiz var. Yönetimi devralmamızın üzerinden kısa süre geçmesine karşın çok büyük bir teveccüh ile karşı karşıyayız. Bu da bizi daha çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.