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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED)tarafından 9 Aralık 2023 tarihinde "E-Posta ile Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi" düzenlenecek.

Düzenlenecek olan eğitim hakkında katılımcıları bilgilendiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim yollarında çeşitlilik artmıştır. Günümüzde en hızlı iletişim araçlarından biri e-postalardır. E-posta, yazı, doküman, resim, ses veya video gibi pek çok farklı materyalin gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. E-posta, günümüzde, başta kurumsal iletişim olmak üzere pek çok alanda tercih edilen etkili bir iletişim yoludur. Tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim yönteminde de temel ilkelere uygun hareket etmemek, iletişim sürecinde çeşitli engeller doğurabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Gençler, iş ve eğitim hayatları boyunca e-postayı çeşitli amaçlarla kullanmakta olduğunu belirten Başkan Uğuz, “Resmi ve günlük yazışmalar, iş arama sürecinde özgeçmiş gönderme, bilgi alma ve verme, ödev teslimi ve veri paylaşımı gençlerin e-posta kullanmadaki temel amaçları arasında sayılabilir. Gençler, bu amaçlar doğrultusunda e-posta gönderirken e-posta bileşenlerini de dikkate alarak belli başlı yazım kurallarına dikkat etmelidirler. Etkili e-posta kullanımı eğitimi ile etkili e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğretmeyi ve iş arama sürecinde başarılı bir e-posta yazmayı amaçlamıştır” dedi.

EĞİTİMİN KONU BAŞLIKLARI

Uğuz, düzenlenen olan eğitim de konu başlıklarını şu şekilde sıraladı;

E-postanın önemi

E-posta ile iletişimde en sık yapılan hatalar

Resmi yazışmalarda yazılı iletişim kuralları

İş arama sürecinde başarılı bir etkili e-posta yazım teknikleri

Formal ve informal yazım şekilleri

E-posta bileşenleri.

EĞİTİMİN DETAYLARI

Yozgat Merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençlerin başvuru yapabileceği eğitim Sorgun'da gerçekleştirilecektir. Eğitim saat 10.00'da başlayıp, 16.00'de bitecek. 17-27 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabileceği eğitimde tüm oturumlara katıl zorunlu olacak. Ücretsiz düzenlenecek eğitimde başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.