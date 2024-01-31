Tahmini Okuma Süresi: dakika

Program kapsamında, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının 130 bin liraya kadar maaş ve 70 bin lira teşvikle TÜBİTAK'ta işe alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), stratejik araştırma alanlarında yapılacak projelere katkıda bulunmak için yurt dışında başarılı çalışmalar yapmış ve tecrübe kazanmış Türk bilim insanları başta olmak üzere nitelikli araştırmacıları Türkiye’ye davet ediyor. Bunun için bir program başlatan TÜBİTAK, Türkiye'ye dönen bilim insanlarına 200 bin liraya varan maaş imkânı tanıyor.

Bu program sayesinde, araştırmacılar, Türkiye’nin seçkin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanunla yetkilendirilmiş araştırma altyapıları, kamu araştırma enstitüleri, özel sektördeki Ar-Ge veya tasarım merkezleri veya teknoparklardaki sermaye şirketleri gibi çeşitli kurumlarda çalışmalarına devam edebilecekler.

Programa başvurmak isteyen araştırmacıların veya bilim insanlarının, alanlarında doktora derecesine sahip olmaları şart.

TÜRKİYE BİLİMİNSANLARINI BEKLİYOR

Araştırmacıların, proje tekliflerinin stratejik bir araştırma konusuna odaklanması ve Türkiye’ye dönerek ülkenin gelişimine katkıda bulunması gerekiyor.

Program kapsamında, araştırmacılara 130 bin lira maaşa ek olarak düzenli teşvik ödemesi de sağlanacak. Teşvik tutarı, araştırmacının proje teklifinin kalitesine ve araştırmacının deneyim seviyesine göre ayarlanacak. Programda verilecek destek tutarı 70 bin liraya kadar çıkabilecek. Böylece araştırmacılar aylık 200 bin liraya kadar gelir elde edebilecekler.

"BAŞARILI ARAŞTIRMACILARI TÜRKİYE'YE ÇEKMEK İSTİYORUZ"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programın ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

X hesabından paylaşım yapan Mandal, "Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye araştırma faaliyetleri ile öne çıkan ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip bilim insanlarını ve genç araştırmacıları TUBİTAK olarak Ülkemize davet ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmalarını araştırma ekosistemimiz bünyesinde sürdürmeleri için destekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ

Programa başvurular, 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular, TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.