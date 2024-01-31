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Eskişehir çevreyolunda tır dorsesinden yola dökülen tuğlalar trafik akışını olumsuz etkiledi.

Eskişehir, Alpu Kavşağı yakınlarında Bursa istikametimde ilerleyen ve dorsesinde tuğla taşıyan tırın yükü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yola döküldü. Orta şeritte ilerleyen tırın kasasından dökülen tuğlalar sağ ve sol şeridin bir kısmını kapattı. Kısmen kapanan yolda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ciddi bir kazanın şans eseri yaşanmadığı yolda trafik tuğlaların kaldırılmasının ardından normale döndü.