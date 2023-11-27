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Eskişehir’de terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 1’i kadın 5 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanması na yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir’de üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde oldukları, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’ ve ‘27 Kasım PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde’ eylem arayışında oldukları tespit edilen şüpheliler, geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan R.A., M.T., G.A., E.K. ve A.A. isimli 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.