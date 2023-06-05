Dünya Çevre Günü’nde açıklama paylaşan İl Sağlık Müdürlüğü yetkiliklerince, çevre ve doğanın önemi üzerinde duruldu.

Çevrenin doğal ve yapay olarak ikiye ayrıldığını aktaran yetkililer, “Yapay çevre insanın beşeri ilişkiler geliştirdiği çevresidir. Doğal çevre, canlı ve cansız varlıklardan oluşan ortamdır. Bu ortamda biz doğayı, doğa ise bizi korur” dedi.

“DOĞAL BİR DÜZEN VAR”

Doğal dengenin korunmasının ve canlılık faaliyetlerinin devam etmesinin çevrenin korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden yetkililerce “Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde toplanan, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında; 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırılmıştır. Her yıl Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirmektedir. Çevre, canlı ve cansız olarak insanı çevreleyen dış ortamdır. Çevre, insanın hayatı boyunca doğal ve yapay olarak ilişkiler kurduğu bir ortamdır. Çevre doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır. Yapay çevre insanın beşeri ilişkiler geliştirdiği çevresidir. Doğal çevre, canlı ve cansız varlıklardan oluşan ortamdır. İnsan da çevrenin bir parçasıdır. Doğal dengenin korunması, canlılık faaliyetlerinin devam etmesi çevrenin korunmasıyla doğrudan ilişkiler. Çevrede doğal bir düzen bulunmaktadır. Doğal çevrenin düzeni döngülerden ve değişimlerden meydana gelmektedir. Bu döngüler canlılığın devam etmesini sağlar. Yeryüzü şekillerinin oluşması, iklimlerin meydana gelmesi, bitki örtüsünün yayılması ve canlıların nesillerinin devam etmesi buna bağlıdır” denildi.

“KÜRESEL SORUNLAR OLUŞUYOR”

Teknolojinin gelişmesiyle doğal çevrenin bozulduğunu ve bu durumun çevrenin kirlenmesini de beraberinde getirdiğini söyleyen yetkililer tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle sanayileşmesinin ve şehirleşmenin artması, doğal çevrenin bozulmasını ve çevrenin kirlenmesini de beraberinde getirmiştir. Çevre sorunları günümüz dünyasında küresel sorunlar oluşturmaktadır. İklimlerin değişmesi, mevsim geçişlerinin gecikmesi, ormanların yok olması, kuraklaşma, çölleşme, su kaynaklarının tükenmesi, canlıların neslinin son bulması çevre sorunları nedeniyle yaşanmaktadır. Doğal afetlerin birçoğu çevresel sorunların çözüme ulaşmaması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Değişen döngü ve dengeler doğada boşluk kabul etmeyerek insan hayatı başta olmak üzere bütün canlı hayatını riske sokmaktadır. Bu nedenlerle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Bu özel günde, çevre ile ilgili sorunların çözümü ve bilinçlenme konusunda çalışmalar uluslararası düzeyde de yapılmaktadır. Temiz ve Korunmuş bir Çevre Sağlık Yaşam Güvenilir bir Gelecek demektir” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan