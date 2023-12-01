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Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu, bugün itibariyle ziyarete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın girişimleriyle Kocaeli’ne gelen Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, ilk günden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin ilk SİHA gemisi, 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binası arakasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı oluşturuldu. Burada Büyükşehir tarafından vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikram ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyen vatandaşlar daha sonra 200’şer kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi’ne kadar uzanan koridordan geçiyor. Büyükşehir, 1 Mart Vapur İskelesi’nden 2 adet deniz aracıyla gün boyu TCG Anadolu’ya seferler düzenliyor. TCG Anadolu, 30 Kasım’da 14.00-18.00 saatleri arasında 01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.