42 ilde uygulanan faaliyet artık Yozgat dahil 81 ilde uyguladıklarını belirten, Antalyalı, katıldığı bir TV’de “Tarım Orman Gündemi” programında yaptığı açıklamada, TKDK’nın IPARD III Programı kapsamında çok önemli bir yeniliği hayata geçirdiğini ve ilk defa yıllık olarak bir takvim yayımladıklarını söyledi.

Böylelikle hangi aylarda, hangi tedbirlerde ilanlara çıkılacağının şu anda belli olduğunu belirten Antalyalı, şöyle konuştu: “İlk olarak tarım ve balıkçılık ürünlerini işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili tedbirimizin ilanına çıktık. Vatandaşlarımız 9 Mayıs’a kadar bununla ilgili projelerini bize sunabilecekler. Kırmızı et kesimhaneleri, entegre tesisleri var. Yani günde 500 sığır, aynı zamanda 4 bin koyuna kadar 3 milyon avroya kadar varan yüzde 50 hibe baz oranıyla veriyoruz. Üretici örgütlerine ayrıca yüzde 20 daha hibe veriyoruz, yani yüzde 70 hibe oluyor. Aynı zamanda atık yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırım yaparlarsa harcamalarına ek yüzde 10 daha veriyoruz. Kanatlı eti kesimhanelerinde sadece modernizasyon desteğimiz olacak. Saatte 7 bin broyler ve bin hindiye kadar kesimhane yapabilecek kardeşlerimiz. Et işleme ve parçalamada da günlük 5 tona kadar yapılabilecek. Süt ürünlerinde de günlük 3 ton kapasiteyi destekliyor olacağız. Süt toplama merkezleri kurduracağız. Meyve-sebze kurutma, paketleme tesisleri var yine, üst yatırım tutarı 1 milyon 250 bin avro. Su ürünleri işleme sektörümüz 2 bin tona kadar, burada da 1,5 milyon avroya kadar hibelerimiz gerçekleşecek. Yeni bir tedbir olarak yumurta işleme sektörünü koyduk. Sıvı ve toz yumurta için desteklerimiz var. Sıvı yumurtada günlük 3-10 ton arası kapasite; toz yumurtada da günlük 5-10 ton arası kapasite olacak günlük. En temel yeniliğimiz, 42 ilde uyguladığımız faaliyeti artık 81 ilde uyguluyoruz.”

6 BİN 500 KADIN YATIRIMCIDAN 33 BİN KADINA İSTİHDAM

Antalyalı, bugüne kadar 6 bin 500 kadın yatırımcıyı desteklediklerini dile getirdi.

Bu yatırımlarda 33 bin kadının istihdam edildiğine işaret eden Antalyalı, “Yaklaşık 15 bine yakın da genç yatırımcımız var. Dolayısıyla kadınlar ve gençler bizim öncelik alanımız. Neden öncelik alanımız, çünkü kadınlar ve gençler olmadan kırsa alanda bir hayat düşünemeyiz. Biliyorsunuz bütün dünyada tarımda bir yaşlanma problemi var. Dolayısıyla, genç kardeşlerimizin doğdukları yerde doyarak mutlu olmalarını hem de ülke ekonomisine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Verdiğimiz desteklerin yüzde 67’si gençlere, yüzde 30’u kadın yatırımcılara ait.” değerlendirmelerinde bulundu.

Bugüne kadar yaklaşık 100 milyar lira tutarında 25 binden fazla proje uygulandığını aktaran Antalyalı, bu projeler için toplam 45 milyar lira hibe ödediklerini ve 101 bin vatandaşa istihdam sağlandığını ifade etti.

Avrupa Birliği standartlarında yatırımlar yaptıklarını belirten Antalyalı, Türkiye’yi çevre, atık yönetimi ve diğer konulara ilişkin geleceğe hazırladıklarını kaydetti.