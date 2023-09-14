Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Lokanta, restoran, kafe ve otel gibi yerlere yönelik 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde 245 idari yaptırım uygulandığını söyledi.

Bakan Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yönelik 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 81 ilde eş zamanlı olarak 54 bin 776 denetim yapıldığını, bu denetimler sırasında 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı ayrıca, bugünden itibaren kasap ve şarküteriler ile bakkal, market ve büfe gibi gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talimatlandırıldığını anımsatan Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde eşzamanlı olarak denetlendiğini belirtti.

Bu denetimlerde, 7 binin üzerinde Bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını vurgulayan Yumaklı, 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776denetim gerçekleştirildiğini, 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

“KASAP VE ŞARKÜTERİ DENETİMLERİ DE 13 EYLÜL İTİBARIYLA BAŞLIYOR"

Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının büyük önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, bu iş yerlerine yönelik olarak da 13 Eylül'den itibaren 29 Eylül'e kadar sürecek eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, 3 hafta süresince özellikle muhafaza ve hijyen koşulları açısından önem arz eden gıdalarının satışının yapıldığı kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi işletmelerin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı yönünden denetleneceğini bildirdi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılacak bu denetimlerde, 7 bin 628 Bakanlık kontrol görevlisinin iş başında olacağını belirten Yumaklı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından rutin denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, gıda imalatı ve satış yerlerinde gerekli kurallara uyarak halk sağlığını gözeten işletmelere de ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)