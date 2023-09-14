Açıkgöz, Yozgat Ziraat Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇKS kayıt yenileme işlemlerinin 1 Eylül'de başladığını 2 Ocak 2024'te sona ereceğini belirtti.

Yozgat merkez ilçeye bağlı 13 köyde tapularda revizyon yapıldığını ifade eden Açıkgöz,"Tapu yenileme çalışması yapılan köylerdeki çiftçilerimiz tüm kayıt işlemlerini kiralamaları varsa kira sözleşmelerini yenilemesi gerekiyor. Diğer köylerdeki çiftçilerimiz e-devlet üzerinde kayıtlarını yenileyebiliyor. Bu konuda odamızda da personelimiz gelen çiftçilere kayıt yenileme konusunda yardımcı olmaktadır" dedi.

Açıkgöz, ÇKS kaydını yenilemeyen çiftçilerin verilen desteklerden yararlanamayacağını vurgulayarak, "Çiftçimiz mağdur olmamak için kayıtlarını son güne bırakmadan yenilensinler. Bunun dışında çiftçilerimizin odaya yıllık üyelik aidatını da ödemeleri gerekiyor. Oda üyeliğini güncellemediği zaman biz bunların üyeliğini askıya alıyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüklerine de bildiriyoruz. Devlet destanından yararlanamıyor" diye konuştu. (AA)