Konu ile ilgili açıklamada bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 69 tane tapuyu hazır hale getirdiklerini ve geriye kalan tapuları da tamamlamak üzere olduklarını bildirdi.

Tapu sorunu ile alaka açıklamada bulunan Başkan Coşar, “Bahariye köyümüzü yakından ilgilendiren ve büyük bir sorun olan tapu sorununu çözdük. Şu anda 69 tane tapuyu hazır hale getirdik, geriye kalan tapuları da tamamlamak üzereyiz. Bu doğrultuda kurduğumuz Arazi Fiyat Tespit Komisyonu ile en kısa sürede tapuları teslim edeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan