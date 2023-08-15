DSİ 12. Bölge Müdürlüğünce yapımı devam eden Kırşehir- Çiçekdağı İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım Yapım İşi kapsamında Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinin, Köseli Beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere, Musabeyli Cemil Çiçek Barajından alınacak suyun yaklaşık 22 kilometrelik hat ile iletilerek yılda yaklaşık 830 bin metreküp içme suyu temini için çalışmaların başladığı söylendi.

Konu ile ilgili DSİ’den yapılan açıklamada, “Kırşehir- Çiçekdağı İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım Yapım İşi kapsamında Yerköy ilçesi, Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere, Musabeyli Cemil Çiçek Barajından alınacak suyun yaklaşık 22 kilometrelik hat ile iletilerek yılda yaklaşık 830 bin metreküp/yıl içme suyu temini için çalışmalar başlamıştır. İş kapsamında 3 bin metreküp, bin metreküp ve 500 metreküp içme suyu deposu, iletim hattı ve sanat yapıları imal edilecektir. İmalat edilecek işler kapsamında ilk olarak 3 bin metreküp, 500 metreküp içme suyu deposu ve sanat yapıları imalatlarına başlanmış olup bir yandan çelik boru kaynak ve hendek kapama imalatları da devam etmektedir. Yerköy ilçesi, Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesi halkına yaşamsal olarak en kaliteli suyun verilmesi hususunda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” ifadeleri kullandı. Melike Aslı Arslan