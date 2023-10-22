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Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Kepez Belediyespor’a mağlup oldu. Ligin 7. hafta maçında deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşılaşan sarı lacivertliler, ilk yarısını 2-0 kaybettiği maçı 4-1 mağlup noktaladı. Ev sahibi ekibin gollerini Ahmet Teker, Hasan Gündoğdu, Faruk Öcal ve Yılmaz Basravi atarken Talasgücü Belediyespor’un tek golü Samet Acar’dan geldi.

Deplasmanda oynadığı 4 maçtan da puan çıkaramayan Talasgücü Belediyespor 6 puanda kaldı. Ev sahibi ekip bu galibiyet ile puanını 14’e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.