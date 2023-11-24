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Kırıkkale’de sürücü hataları sebebiyle meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, sürücü hatalarına dikkat çekmek için trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Kameralara yansıyan kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Paylaşılan ilk görüntüde, bir sürücünün otomobili ile kavşakta hatalı dönüş yapmak isterken aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil ile çarpıştığı Görülüyor. Bir diğer kazada ise şerit ihlali yapan otomobil sürücüsü yol ayrımında bulunan refüje çıkıyor. Paylaşılan son kaza görüntülerinde de kavşakta dönüş yapmak isteyen cip, hızla gelen hafif ticari araca çarpıyor.