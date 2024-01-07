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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Karate İl Şampiyonası müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlendi.

Yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, dereceye giren sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca onları spora teşvik eden ailelerine, öğretmenlerine, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.