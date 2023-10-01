İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Neptün Soyer’in kızı Duygu Soyer yaşamını mimar Çağan İzgi ile birleştirdi. Güzelbahçe ilçesindeki nikah törenine büyük bir davetli topluluğu katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Defne Soyer ile Yağız İzgi’nin nikah şahidi olduğu törende Başkan Tunç Soyer kızının nikahını kıydı. Gecede Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın” dedi ve nikâh cüzdanını Duygu Soyer’e teslim etti.

Nikah sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına güçlükle hakim olan Başkan Tunç Soyer, “Doğumla ölüm arasındaki yolculukta en önemli dönüm noktası evlilik. Elbette terfiler, kazançlar, kayıplar, torunlar çok önemli kilometre taşları. Ancak evlilikte içine doğduğunuz yuvadan ayrılır, kendi yuvanızı kurarsınız. Yeni bir hayat başlar. Bir anlamda misafirliğiniz biter, kendi ev sahipliğiniz başlar. Yeni canlara hayat vereceğiniz, yuvanızı kuracağınız bu süreç evlilikle başlar, ömrünüzün geri kalan sürecini şekillendirir. Duygu ve Çağan’ın hayatlarının bu tarihi anında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. 14 buçuk yıldır sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevim boyunca kim bilir kaç defa nikah akdi gerçekleştirmişimdir. Ancak sadece belediye başkanı olarak değil bir baba bir kayınpeder olarak o imzayı atacağım. Her evlilikte bir tavsiyem var. Asla birbirinizi değiştirmeye çalışmayın. Bütün ömrünüz aynı bu akşamki gibi doğayla iç içe, sağlık, mutlulukla geçsin. Yalnızca sizin için değil gelecekteki yavrularınız için de umarım huzurlu, güler yüzlü bir evlilik olsun” şeklinde konuştu.