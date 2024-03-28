Burdur’un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 lira değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya’da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunda şahısların daha önce Sorgun’da da aynı yöntemler piyasaya 469 bin 600 lira sahte para sürdükleri tespit edildi.

Burdur’un Çavdır 23 Mart tarihinde R.Z. (58) ve S.S.'ye (33) ait 4 hayvanı 230 bin lira karşılığında Ü.G.(30) ve E.B. (39) isimli şahıslar satın aldı. Daha sonra hayvan sahipleri R.Z. ve S.S. parayı kontrol ettiklerinde sahte olduğunu anlaması üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği ve KOM Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ü.G. ve E.B. 26 Mart tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar ve emniyetteki işlemlerinin ardın piyasaya toplamda 699 bin 600 lira sahte para sokan Ü.G. ve E.B. isimli şahıslar Gölhisar Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Z. ve S.S.’ye ait 4 hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.