Program yağlı pehlivan güreşleri, tasavvuf musikisi konseri ve ünlü sanatçıların halk konserleri ile devam edecek. 5 gün sürecek olan SORFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri SORFEST’in 09 Ağustos tarihinde başlayacağını söyledi.

Başkan Ekinci açıklamasında, “Bu yıl SORFEST yine çok ihtişamlı olacak, ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerimiz 9 Ağustos Çarşamba günü yapımını devam ettirdiğimiz tabiat parkımızda olacak. 10 Ağustosta İlyas Arslan Kültür Salonumuzda tasavvuf müziğinin temsilcilerinden Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu’nu hemşehrilerimizle buluşturacağız.11-12-13 Ağustosta Şakir Efendi şehir meydanında halk konserlerimiz olacak, bu yıl gençlerimizin isteklerini de yerine getirdik. Konserlerimize gelen her vatandaşımıza hitap edecek isimler var. Derya Uluğ, Ali Kınık, Semicenk ve Sefo bizimle olacak. Festivalimiz kapsamında 11 Ağustos Cuma günü Derya Uluğ konseri, 12 Ağustos Cumartesi günü Ali Kınık ve Semicenk konseri 13 Ağustos Pazar günü ise Sefo konseri olacak. Tabi ki özümüzü unutmadan gerçekleştiriyoruz konserlerimizi. Bizim seslerimizin de kıymetini biliyoruz. Arif Şahin, Esra Şahbaz, Murat Balaban ve İlkay Selçuk& Keja konserlerimizde hemşerileriyle buluşacak. Bizim organizasyonlarımıza hemşehrilerimizin her zaman ilgisi yoğun oldu, şehir dışından da çok sayıda misafirimiz oluyor, daha şimdiden ilçe genelindeki otellerde rezervasyonlar yapılmaya başlanmış. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Yine Şakir Efendi Şehir Meydanını doldurup taşacağımız bir konser organizasyonu gerçekleştireceğiz. Konserlerimize ve festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum Sorgun sizin eviniz bende sizin evladınızım bu festivalde de yan yana gönül gönüle olalım” dedi. Haber Merkezi