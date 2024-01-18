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Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 12 Ocak’ta Irak’ın kuzeyindeki bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunarak saldırı gerçekleştiren teröristlere geçit verilmediğinin altı çizildi. Hain saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar dilenen açıklamada, "Menfur saldırı sonrası Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, barınak, ikmal malzemeleri, doğal gaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan toplam 114 hedef başarıyla imha edilmiştir" denildi.

81 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik; çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekâtları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diyen Tuğamiral Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir. Böylece, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 114’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya ulaşmıştır" dedi.

SURİYE’DEKİ TACİZ VE SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Açıklamada, istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği Suriye’de de harekât alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik hain terör örgütünün Suriye uzantısının taciz ve saldırı girişimleri meydana geldiğine dikkati çekilirken, "Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 27 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 41 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 560’a, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise bin 605’e ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.