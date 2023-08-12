Taşka İletişim işletme sahibi Kürşat Kayapınar, “Siz telefonu sıcaktan korumaya çalışırken bu sefer tamamen öldürüyorsunuz” dedi.

120 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak adlandırılan dönem, zaman zaman insan hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. İnsanların yansıra elektronik cihazların da ısınan havaya bağlı olarak kullanımında aksamalar yaşanabiliyor. Bazı cep telefonlarının ara yüzlerinde sıcak havaya bağlı olarak donma ve kasmalar yaşanabilirken, bazı cihazlar ise kendini korumaya almak için kapatabiliyor. Kullanıma devam etmek isteyen vatandaşlar ilginç yöntemlerle cep telefonunu soğutmaya çalışıyor. Bunlardan en yaygını ise cihazı buzluk ya da dondurucuya koymak. Bu yöntem elektronik mekanizmaya zarar verebiliyor.

“NEM TELEFONDA KISA DEVRE YAPAR”

Cep telefonlarının ısınması konusunda konuşan Kürşat Kayapınar, soğutmak için yapılan yanlış yöntemlerin cihaza zararları hakkında ise, “Güneş patlamaları elektromanyetik dalgalar yayar. Sıcaktan ziyade bu elektromanyetik dalgalar telefonlarda kasmalara neden olur. Telefon yavaşlar, ağırlaşır. Çünkü elektronik bir cihazdır. Sıcaklık telefon çalışırken ısınmaya sebep olur. Sıcaklık ve elektro manyetik dalga bir araya geldiğinde telefon donması, kitlenmesi, şebekenin az çekmesi durumları oluşturur. İnsanlar telefonlarını soğuk bir yerde muhafaza ediyor. Bu ısınmayı giderir ama soğuk bir yerde muhafaza edilirken de buzdolabına, soğutucunun ya da nemli bir ortama koyulması telefonun ömrünü bitirir. Elektronik ürünün başlıca düşmanı nemdir. Mesela bizim dükkânımızda klima yok, neme neden olduğu için. En ufak nem telefonda kısa devre yapar. Biz klimanın nemine dikkat ederken telefonu buzdolabına koyduğunuzda suyun içine koyuyorsunuz. Bu da telefonda oksitlenmeye sebep olur. Siz telefonu sıcaktan korumaya çalışırken bu sefer tamamen öldürüyorsunuz. Tabiri yerindeyse öldürmeye yönelik hareket yapıyorsunuz. Telefonlar arabanın torpido gözlerine koyulmamalı. Kesinlikle arabanın ön bölümüne, pencerelere koymayın. Güneş ışınları telefonun ekranı ve bataryası zarar görür. Ekranın rengi solar. Batarya şişer. Isınmayla birlikte işlemcinin üstündeki lehimlerin kimyası bozulur” diye konuştu.

“TELEFON KILIFIN İÇİNDEYKEN ISIYI DIŞARI VEREMİYOR”

Sıcak havalarda kılıf kullanımının cep telefonunun ısısına olan etkisi hakkında da konuşan Kayapınar, “Telefon mekanik değildir, elektroniktir. Elektronik olduğundan dolayı da nemli bir yerde soğutma işlemi yapılmamalı. Telefon mümkün olduğunca gölgede bulundurmak kullanım ömrünü uzatır. Daha rahat bir kullanım sağlar. Benim kendi telefonum android işlemcili üst model bir telefon. Ama kılıfla telefonu kullanırken cihazın ısındığını, donduğunu ve kapandığını gördüm. Telefon kılıfın içindeyken ısıyı dışarı veremiyor. Isı tekrar telefona geri geliyor” dedi. İHA/Haber Merkezi