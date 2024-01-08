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Şifa deposu ferahlatıcı etkisiyle rahatlatan nane çayını evde kuru ya da taze nane yaprakları kullanarak hazırlamak mümkün. Mide bulantısı için ya da kış mevsiminde soğuk algınlığının etkilerini azaltmak için nane limon çayı sıklıkla tüketilir. Limonda bulunan C vitamini desteği ve anti bakteriyel içerikli nane ile oluşan karışım kafein bulundurmaması nedeniyle günün her saati kolaylıkla tüketilebilir. Sindirim şikayetleri için yemeklerden sonra içilmesi uygun olur. Uyku öncesi bir fincan nane çayı faydaları ise günün stresini arkada bırakmak için rahatlatıcı etki sunar.

Nane çayı demlerken taze nane yaprakları kullanılmasının daha etkili olduğu bilinir. Ancak tazesi bulunmadığında aynı şekilde kuru nane olarak da çayı hazırlanabilmektedir. Taze nane yaprakları kullanarak çay demlerken önceden 2 su bardağı içme suyu kaynatarak hazırlanır. Kaynayan suyu ocaktan aldıktan sonra içerisine 10-15 adet taze nane yaprağı ilave edilir. Nane çayı faydalarından maksimum olarak yararlanmak için taze nane kullanımında 3 dakika demlenmesini beklemek gerekir. Ancak kuru nane kullanarak çay hazırlanıyorsa demlenme süresini 5 dakikaya çıkarmak gerekir. Nane aromatik bir bitki olduğu için çayı da keskin bir tat verebilir. Bu nedenle bir dilim limon ekleyerek rahatlıkla tüketilebilir. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ilavesiyle de içilebilir. Taze ya da kuru nane kullanılarak demlenen nane çayını kullanım ihtiyacına uygun olarak sıcak ya da soğuk olarak tüketmek mümkün.

Soğuk algınlığında semptomların giderilmesi için sıcak limonlu nane çayı bal ile birlikte içilebilir. Nane çayı soğuk olarak buzlu çay şeklinde de tercih edilebilir. Bunun için bardağın altına önce buz parçaları üzerine demlenmiş çay ilave edilebilir. Limon dilimleri ile hem şifalı hem de lezzetli bir içecek oluşturabilir.

NANE ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Hoş kokulu aromatik nane bitkisinin aynı zamanda anti bakteriyel özelliğe sahip olduğu bilinir. Bu özelliği sayesinde nane çayı faydaları bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etki yaratır. Kış mevsiminde tüketilen nane limon çayı faydaları vücudun direnci düştüğünde oluşan soğuk algınlığı semptomlarında rahatlama sağlar.

Burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur: Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda yaşanan burun tıkanıklığı can sıkıcı olabilir. Nefes alırken burundaki hava akışını mentol etkisiyle kolaylaştıran nane çayı faydaları burun tıkanıklığını gidermeye de yardımcıdır. Soğuk algınlığının yarattığı çeşitli olumsuz etkiler için nane çayı faydaları solunum yoluyla etkisini gösterir. Burun tıkanıklığı şikayetlerinde sinüslerin açılması için nane çayının buharını soluyarak rahatlatıcı etkisini hissedebilirsiniz. Baş ağrısı şikayetlerini azaltıcı etkisi de bulunur. Nane çayına bir dilim limon ekleyerek tüketildiğinde baş ağrısının giderilmesinde yardımcıdır.

Sakinleştirici etkisi ile rahatlatır: Kokusuyla ve içeriğindeki mentol sayesinde sakinleştirici bir etki bırakır. Nane çayı faydaları stresli durumlarda oluşan sıkıntıları gidermeye de yardımcıdır. Sakinleştirici etkisiyle yatmadan önce bir fincan nane limon çayı tüketildiğinde uyku sürecine geçişi kolaylaştırabilir. Kafein içermediği için gece tüketildiğinde günün stresini azaltarak rahatlamaya yardımcıdır. Kasları gevşetmeye yardımcı olur. Nanenin rahatlatıcı etkisiyle sakinliği hissetmek mümkündür.

NANE ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Tüm bitki çaylarında olduğu gibi şifa deposu nane çayının tüketiminde de bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Nane çayı faydaları olduğu gibi bazı hastalıklarda zararlı etkileri de oluşabilir. Keskin tadı ve aroması ile fazla tüketiminde boğazda tahriş oluşturabilir. Bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanımı sakıncalı olabilir. Safra kesesi taşı olan kişilerin nane çayı tüketirken dikkatli olmaları gerekir. Reflü sorunu yaşayanlar için de nane çayı tüketimi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Nane çayının hamilelerde kullanımı ise sorun yaratabilir. Bu nedenle uzman hekime danışılmadan kullanılmaması gerekir.