Sporculardan ziyaret

Ziyarete Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Şenol Kaysi, Kulüp Antrenörü Saniye Yüksel, Millî Sporcu, 2022 Türkiye Kick-Boks Turnuvası Şampiyonu, Kick-Boks Dünya Kupası Şampiyonu, Taekwondo Gençler Türkiye 5'incisi, Muaythai Gençler Türkiye 2'ncisi Yakup Alperen Kaysi ve Gazi Çocuğu Boks Ankara İl Seçmesi 3'üncüsü Abdullah Anıl Koyun katılım sağladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Sedef, “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi. Haber Merkezi