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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yıldönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da sirenler çalacak.

10 Kasım Cuma günü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Yozgat il genelinde de siren sesleri duyulacak.

Her yıl olduğu gibi, 10 Kasım'da Yozgat il merkezi ve ilçelerinde bulunan sirenler, saat 09.05'te çalacak. Bu saatte çalınan siren sesleriyle birlikte tüm Türkiye genelinde Atatürk'ü anma gününe saygı duruşu için 2 dakika süreyle beklenir.

Ayrıca, Türkiye genelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar dışında, resmi binalar ve ülkenin dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirilir, anıta saygı gösterilir. Ancak Anıtkabir'deki bayraklar, diğer günlerde olduğu gibi yarıya indirilmez.

Bayrağın herhangi bir nedenle sürekli olarak çekili olduğu yerlerde, bayrak önce göndere çekilir ve ardından yarıya indirilir. Bu, Atatürk'ü anma geleneğinin bir parçasıdır.