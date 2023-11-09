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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Kasım 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.5167 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4859 liradan, satış fiyatı ise 28.5476 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.6043 TL'den yapan euro şu anda 30.5808 TL alış ve 30.6279 TL satış fiyatına sahip.