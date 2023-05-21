Öğrenciler yoğun çalışma tempolarına küçük bir mola vererek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Milli Mücadelenin ve Osmanlı Tarihinin en önemli şehirlerinden biri olan Amasya'da kutladılar.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yaptığı açıklamada; “Güzel hatıralar toplayarak döndükleri gezimize katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, rehberlik eden öğretmenimiz Kübra Aksoy'a, öğrencileri için her türlü fedakarlığı yapan okul müdürümüz Hamza Karataş'a ve emeği geçen herkese öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi