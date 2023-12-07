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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi Çamdüzü Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, Ş.Ö. ile yabancı uyruklu M.N.A. (15) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö. evde bulunan tüfekle M.N.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.N.A’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olaydan sonra kaçan Ş.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.