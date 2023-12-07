Amasya’da yumurta yüklü tır, kontrolden çıkarak yolun kenarını devrildi. Tır sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Tırın dorsesindeki yüzlerce yumurta kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Özgür K. yönetimindeki 14 AAB 876 plakalı tır, Amasya merkez Çavuş köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü ve yanındaki Sezer A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırın dorsesinden savrulan yüzlerce yumurta kırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA