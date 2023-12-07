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Eskişehir’de kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, sabah saat 6.45 sıralarında, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (31) idaresindeki 42 DAF 08 çekici, 70 AAR 074 dorse plakalı tır seyir halindeyken Hasan Polatkan Köprü’ünde ki koruma demirlerine çarpması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası dorsede yüklü bulunan geri dönüşüm kağıt ruloları yola devrildi. Devrilen rulolardan dolayı karşı şerit dahil, yol kısmen trafiğe kapandı. Ruloların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.