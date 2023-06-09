Sarıkaya Roma Hamamı’nın şifalı suyundan ürettikleri şampuan ve sıvı sabununu Yozgat basınına tanıtan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, tanıtım noktasında Yozgat basınının bu zamana kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Basilica sıvı sabunu Tarım Kooperatiflerinde satışa sunduklarını ve olumlu tepkilerle karşılaştıklarını söyleyen Başkan Açıkel, Hoperi ismi ile üretimini yaptıkları şifalı şampuanının da üretiminin yapıldığını, bin adet ürettiklerini ve piyasaya sunacaklarını duyurdu.

Roma Hamamı’nın yapılmasına vesile olan Hoperi prensesinin ismini alan Hoperi şampuanını hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceğini vurgulayan Açıkel, şifalı şampuanların büyük beğeni toplayacağını ifade etti.

Hoperi şampuanı ve Basilica el sabununun yüzyıllar önce keşfedilen ve günümüze kadar korunan Roma Hamamında bulunan suyun şifasını barındırdığını dile getiren Açıkel, yapılan çalışmaları bizzat takip ettiğini kaydederek her aşamasının çok içine sindiğini belirtti.

Açıkel, Roma imparatorunun kızı Hoperi’yi yürüyemez duruma gelmişken eklem ağrılarından kurtaran mucizevi suyu içinde bulunduran şifalı şampuan ile sıvı sabunun, Yozgat’ı ve Sarıkaya’yı çok güzel bir şekilde temsil edeceğini bildirdi.

“FARKINDALIK OLUŞTURUYORSUNUZ”

Yerel ve ulusal basına yapılan işlerin tanıtımı noktasında teşekkür eden Açıkel, “Yozgat’ta sahada birçok kamuoyunun oluşmasında yerel basının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sahada da sürekli iç içeyiz. Sizlerle bir araya gelmek istedik. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugüne kadar Sarıkaya’da özellikle Roma Hamamı’nın hem Yozgat’ta hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtımına yerel basın olarak yaptığınız katkılardan dolayı sizlere teşekkür etmek istedim. Emeklerinize sağlık. Unesco Dünya Mirası listesine girmemizde yerel basının hem bizi yönlendirmesi hem de bir farkındalık oluşturması noktasında çok ciddi katkılarınız oldu” şeklinde konuştu.

“PİYASAYA SÜRÜYORUZ”

Ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek konuşmasını sürdüren Açıkel, “Türkiye’de bir ilk olarak Roma Hamamı’nın şifalı suyundan kendi markamızla, patentimizle, tesisimizde ürettiğimiz, Basilica markası adı altında sıvı sabunu piyasaya sürmüştük. Şimdi de termal şampuanımızın çalışmasını bitirdik ve piyasaya sürüyoruz. Şampuanımıza Hoperi ismini verdik. Hoperi ismi Roma Hamamı efsanesinde geçen kralın kızının ismidir. Çok ciddi bir yatırım, ciddi bir ürün. O yüzden en azından tanıtımı noktasında sizlerden destek bekliyorum. Bugüne kadar Yozgat’ın bir evladı olarak hem Yozgat’ın tamamına hem de Sarıkaya ilçemde yapılan her hayırlı hizmette bizlerin yanında olduğunuz, yol gösterdiğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

“YOZGAT’A HAS KOKULARLA DA AROMALANDIRDIK”

Kurdukları tesiste 6 kişiyle çalışmaya başlamışken şimdiden bu sayıyı 12’ye çıkartan Açıkel, “Basilica sıvı sabunumuz Tarım Kredi Kooperatifinde satışa sunulması için belli testten geçti. Testten geçtikten sonra sıvı sabun olarak satılan en kaliteli sabun olduğu söylendi. Vatandaşların şampuanı da denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Saçları gürleştiriyor. Yaptığımız şampuanı Yozgat’a has kokularla da aromalandırdık. Çam terebendi kokusuyla. Kadın ve erkeğin kullanılabileceği bir koku olarak üretildi. Bir tesis kuruldu ve şuanda 12 kişi çalışıyor. Markası ve tescili bize ait. Bin tane ürettik şuanda. Ama henüz satışa sunmadık” ifadelerini kullandı. Selma Şahin/Melike Aslı Arslan