Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte salep tüketimi artıyor. Uzmanlar, hazır salepler konusunda uyarılarda bulunuyor. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, içeriğindeki nişasta ve şekerin, şeker hastalığı olan kişilerde rahatsızlıklara yol açabileceğini söylüyor. Zünbülcan, "Kesinlikle gerçek salebin tercih edilmesini öneriyoruz. Sadece doğal ve gerçek salep sindirim sistemini harekete geçirir. Gerçek salep için kıvam almak için daha fazla miktar kullanmanız gerekir. Ancak anında kıvam alan bir salep varsa, içeriğinde daha fazla nişasta olduğunu düşünebilirsiniz" diyor.

Salebin oldukça faydalı olduğunu ve kış mevsiminde vazgeçilmez olduğunu söyleyen Zünbülcan, hazır salep tüketiminin sakıncalarını şu şekilde açıklıyor: "Salep, içerdiği şeker ve karbonhidrat nedeniyle oldukça kalorilidir. Ayrıca içerdiği nişasta ve şeker, şeker hastalığı olan kişilerde rahatsızlıklara neden olabilir. Sadece doğal ve gerçek salep, sindirim sistemini harekete geçirir. Özellikle akciğer enfeksiyonları, bronşit ve solunum sıkıntılarında salebin önemli faydaları bulunmaktadır. Paketli salepler, nişasta, kıvam arttırıcı şeker ve aroma verici katkı maddeleri içerir. Kesinlikle gerçek salebin tercih edilmesini öneriyoruz. Maalesef gerçek salebi ayırt etmenin kolay bir yolu yoktur. Gerçek salepte kıvam almak için daha fazla miktar kullanmanız gerekir. Ancak anında kıvam alan bir salep varsa, içeriğinde daha fazla nişasta olduğunu düşünebilirsiniz."

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN TEMİN EDİN

Salebin gerçeğini ve hazırını ayırt etmenin zor olması nedeniyle, güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini belirten Zünbülcan, "Katkı maddesi içermeyen salepler, aktarlar ve güvenilir markalar aracılığıyla temin edilebilir. Bu salepleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca salebi şekerle karıştırmak yerine, sütte kaynatıp içine bal ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yüksek kalori içeriği nedeniyle, aşırı tüketim sağlık sorunlarına yol açabilir. Günlük bir bardak salep tüketimi yeterli olacaktır, ancak bunun sürekli olmamasına dikkat edilmelidir. Üzerine serptiğiniz tarçının taze olmasına dikkat edin, aksi takdirde karaciğerinizi zorlayabilirsiniz" şeklinde konuşuyor.